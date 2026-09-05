O efeito do público de Luiza Possi desde que deixou repertório ‘mundano’

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Luiza Possi, há dois anos, trocou o repertório “mundano” pela música gospel, enfrentando críticas por uma suposta guinada evangélica radical. A cantora, porém, rebate: o gênero é o mais escutado no Brasil e sua fé se intensificou após uma experiência pessoal. Com a agenda cheia, ela se prepara para gravar na Sala São Paulo e garante que seu público só cresce.

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Desde que deu um basta no repertório que hoje vê como “mundano” para abraçar o gênero gospel, há dois anos, Luiza Possi, 42, atiçou os mais ferinos críticos. Dizem que virou fanática evangélica e, nesta toada, vai acabar enterrando a carreira. Ela faz que não liga. “É a música mais escutada no Brasil, não tem como negar”, rebate a cantora, firme na decisão que tomou após ter “sentido a presença de Jesus” enquanto dirigia seu carro ao lado do marido, o diretor Cris Gomes. Nos próximos dias, subirá ao palco da Sala São Paulo para gravar suas canções. “Tenho negado vários convites de eventos. É muita procura, simplesmente não dá tempo”, diz. E garante: na fase religiosa, o público só aumenta.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011