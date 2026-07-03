O efeito de Madonna no TikTok ao lançar novo projeto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Madonna está lançando a segunda parte do álbum Confessions On A Dance Floor, nesta sexta-feira, 3. Para tal, a artista fez uma live no TikTok que reuniu mais de 2 milhões de fãs. Transmitido de Londres, o evento foi apresentado por Bob The Drag Queen e contou com a participação da cantora e do produtor Stuart Price.

Durante o bate-papo, Madonna falou sobre como foi o processo criativo. Ela ressaltou que veio após a turnê comemorativa de 40 anos de carreira que foi encerrada na praia de Copacabana. “A turnê acabou, e fazemos música durante a turnê, mas acabou e começamos a fazer mais. Aí percebemos que seria o momento”, contou a artista.

Continua após a publicidade Com uma fortuna estimada em cerca de 5 bilhões de reais, Madonna também falou mais sobre sua vida pessoal. Dona do hit Material Girl, ela destacou que não é materialista e contou onde gasta mais dinheiro atualmente. “Viajando e fazendo caríssimas festas de aniversário, que são momentos especiais que gosto de compartilhar com amigos e minha família”, afirmou.