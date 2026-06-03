Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a repercussão de uma polêmica durante uma mentoria realizada em Curitiba (PR), Natália Beauty perdeu mais de 86 mil seguidores no Instagram, segundo dados do Social Blade, plataforma de monitoramento de métricas digitais. Nas imagens, a biomédica Nahê Rhayane questiona quais seriam os diferenciais do programa oferecido pela empresária em relação a outras mentorias disponíveis no mercado. A pergunta foi inicialmente respondida por Felipe Pacheco Borges, CEO do Natalia Beauty Group. Durante a interação, porém, Natália interrompeu a fala e respondeu diretamente à participante, afirmando que ela não fazia parte do perfil desejado para o grupo e que não seria bem-vinda na mentoria. O momento viralizou nas redes sociais.

Diante das críticas, Natália se pronunciou publicamente e pediu desculpas. A empresária afirmou ter interpretado o questionamento como uma “pergunta capciosa”, mas reconheceu que poderia ter respondido de outra forma.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)