O drama financeiro que pode comprometer os desfiles da Sapucaí

O desespero e incerteza tomam conta da Cidade do Samba, onde se concentram os barracões das principais agremiações do carnaval carioca. O clima por lá é de decepção com o governo estadual, já que até o momento não foi liberada a verba para as escolas de samba. Dois dirigentes ouvidos pela coluna, que pedem para não ser identificados, dizem que a indefinição do repasse pode comprometer todo o carnaval.

Em nota, o governo do estado informa que concluiu na terça-feira, 31, o processo que viabiliza o patrocínio das 12 escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval. O investimento será feito pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) via Lei Estadual de Incentivo à Cultura e o valor a ser dividido entre as agremiações é de pouco mais de 9 milhões de reais.

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) alega que o projeto de captação de verbas ficou parado desde o final do ano. Enquanto o prometido dinheiro não cai na conta, a ser pago através da Light, várias escolas atrasam pagamentos a seus funcionários ou veem os trabalhos às moscas prestes a terem que rumar para a Avenida. A verba destinada para cada escola do grupo especial é de 750 mil reais. A Light ainda não se manifestou sobre este atraso.

Paralelamente, o prefeito Eduardo Paes se comprometeu em repassar 2,15 milhões de reais de subvenção a cada uma das 12 escolas, em três parcelas – sendo duas, no total de cerca de 1,9 milhão de reais, em dezembro. A última cota viria depois dos desfiles e da prestação de contas. É com essa verba antecipada que as escolas estão se virando para colocar o carnaval na rua.

Além do valor que será destinado via Lei de Incentivo à Cultura, o governo de Claudio Castro (PL) lançou, em novembro, o pacote Folia RJ 2023, com quatro editais, totalizando investimento de cerca de 12 milhões de reais ao carnaval. Deste valor, 4.3 milhões de reais são destinados exclusivamente às escolas de samba, por meio da chamada ‘Não Deixa o Samba Morrer RJ 2’. Os projetos estão em fase de envio de documentação, com prazo vigente até o dia 9, para posterior pagamento.

