O drama de princesa Anne após ‘incidente’ com cavalo: perda de memória

Após sofrer um “incidente” em casa e ser hospitalizada, a princesa britânica Anne, irmã do rei Charles III, estaria com perda de memória. O quadro é considerado temporário segundo o jornal britânico Telegraph. De acordo com a mídia, a princesa estava andando perto de cavalos em sua residência em Gloucestershire, na Inglaterra, neste domingo, 23, quando sofreu um ferimento leve na cabeça. A causa exata da lesão não foi confirmada, mas especula-se que tenha sido causada por uma queda durante uma montaria. O marido da princesa Anne, o vice-almirante Sir Timothy Laurence, visitou o hospital nesta segunda-feira, 24, e deu uma breve atualização do quadro. “Ela está se recuperando bem, obrigado. Estamos profundamente gratos à equipe médica e à equipe de apoio do hospital por seu atendimento especializado — e aos serviços de emergência que foram maravilhosos no local”, disse. Em comunicado, o porta-voz do Palácio de Buckingham acrescentou que a única filha da rainha Elizabeth “está se recuperando bem, em condições confortáveis ​​e mantida no hospital como medida de precaução para observação adicional”.