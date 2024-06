O discurso de Lilia Schwarcz ao tomar posse na ABL

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lilia Moritz Schwarcz tomou posse na noite de sexta-feira, 14, na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Centro do Rio de Janeiro. Ela é a quinta integrante feminina da atual configuração da academia, que conta com 35 homens e cinco mulheres, e a 11ª mulher a se tornar “imortal” na história da casa. Ela foi eleita em março para a 9ª cadeira. A vaga foi aberta com o falecimento do acadêmico Alberto da Costa e Silva, que também era historiador.

A historiadora e antropóloga é professora da USP e da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e publicou mais de 30 livros sobre a história do Brasil. Entre os convidados para a posse: a ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE Cármen Lúcia e o ministro dos Direitos Humanos e da cidadania Silvio de Almeida.

“Difícil descrever a emoção de entrar na casa de Machado de Assis, e falando de meu antecessor, o maior africanista, o poeta, o historiador e diplomata Alberto da Costa e Silva. Foi ele, meu pai intelectual e afetivo, quem me levou pela mão para tantos lugares e agora para a Academia. Falei pois da vida e obra dele, mas também de Lima Barreto, que tentou entrar na ABL por três vezes e depois desistiu. O trabalho de Alberto, sobre as tantas Áfricas que fizeram esse Brasil, mas também sobre o racismo persistente e insidioso vigente no país, ocuparam a estrutura do discurso. Expliquei também sobre como sou a 5a mulher da minha gestão e apenas a 11a na história da instituição. Ademais sobre como a ABL foi criada em 1897 mas só em 1976 permitiu a eleição de mulheres. Denunciei o feminicídio, o transfeminicídio e como pautas regressistas têm tomado nosso Senado que anda criminalizando mulheres, punindo mais o aborto do que o estupro. No entanto, também discorri sobre o sonho bom de Brasil que trago comigo e como cultura e educação são caminhos importantes para a nossa democracia. E terminei evocando o bardo acadêmico Gilberto Gil, pois ninguém sabe dos caminhos, e ‘mistério sempre há de pintar por aí'”, escreveu Lilia sobre seu discurso nas redes sociais.