O difícil ano de Tatá Werneck ao acumular problemas na área judicial

Sucesso na novela Terra e Paixão, Tatá Werneck não anda repetindo o bom desemepnho nos assuntos jurídicos. Após fazer uma piada sobre a RedeTV!, durante a apresentação do Prêmio Multishow, no início do mês, a emissora paulista entrou com um pedido contra a atriz e humorista na Justiça. Na premiação, Tatá relembrou o fato de ter sido processada pelo canal há alguns anos, por dizer que o vestido usado na cerimônia de 2020 “tinha o orçamento de uma grade” da TV.

“Nesses 30 anos de [prêmio] eu aprendi muita coisa. Eu sei que posso fazer piadas com artistas, mas não posso fazer piadas com outras emissoras. Há dois anos eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e eu fui processada. Eu quero pedir desculpas e dizer que neste ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade para a gente não ter esse problema”, disse Tatá. A RedeTV! alega que a declaração foi depreciativa e abusiva, ultrapassando os limites da liberdade de expressão.

A polêmica ocorre meses depois de uma vitória da artista no caso das criptomoedas. Ela conseguiu uma decisão no TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) contra a Atlas Quantum, empresa de criptomoedas acusada de fraude na atual CPI das Criptomoedas. No final de agosto, foi reconhecido pelo desembargador Paulo Roberto Campos que a Atlas fazia uso indevido de publicidade com a atriz, que deveria ter sido encerrada em 2018.