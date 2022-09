O diamante de Gabriel Medina que ‘gritou’ na área vip do RIR

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabriel Medina compareceu a área VIP do Rock in Rio com amigos neste sábado, 3. Chamou atenção na orelha esquerda do atleta, um brinco de diamantes em formato de disco voador. Vaidoso, ele fez questão de ostentar a peça sem revelar o valor. Também não quis falar de vida pessoal, demonstrando timidez. Sua atual affair, a ex-BBB e agora atriz, Jade Picon, também se encontra no espaço. “Não tenho nada para falar sobre isso”, disse o surfista rindo e sem dar detalhes se curtirá o show de Post Malone, headline de hoje, com ela.

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022