O detalhe que se espalhou pelo peito no smoking das celebridades

O tom politizado da premiação se disseminou pelos smokings, nos quais reluziam bótons cheios de mensagem. O de Mark Ruffalo (à esq.), 56 anos, que concorreu como ator coadjuvante, era da ONG Artists4Ceasefire, organização composta de artistas de Hollywood em prol do fim do conflito entre Israel e o Hamas. “Defendemos a paz para todos. Nossos dólares de impostos não devem ser usados para matar crianças em nenhum lugar”, declarou Mark, cutucando o aporte de verbas americanas para os israelenses. Já o francês Swann Arlaud (à dir.), 42 anos, estrela do surpreendente Anatomia de uma Queda, desfilou com um broche em que se via a bandeira da Palestina. Para alguns, o adereço serviu só de enfeite mesmo — caso do cantor Justin Timberlake (ao centro), 43, que saracoteava com um brilhante adorno prateado na tentativa de se diferenciar em meio a tantos célebres ternos.

Publicado em VEJA de 15 de março de 2024, edição nº 2884