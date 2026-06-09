O detalhe que levanta rumores de reconciliação de Virginia e Vini Jr.

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Uma publicação de um dos assessores de Vini Jr. reacendeu rumores de uma possível reconciliação do jogador com Virginia Fonseca. As especulações foram criadas devido a imagens divulgadas por Felipe do Gordo, que mostram a influenciadora e o atacante do Real Madrid em local semelhante durante um jogo da NBA, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 8.

A coincidência ganhou atenção quase um mês depois do fim do relacionamento entre Virginia e o atacante do Real Madrid, que durou cerca de seis meses. Desde a separação, anunciada publicamente em maio, ambos têm mantido discrição sobre a vida pessoal e evitado comentar possíveis reaproximações.

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Nem a empresária nem o jogador se pronunciaram sobre as imagens. Ainda assim, os novos registros surgem em um momento em que qualquer movimentação envolvendo os dois acaba sendo observada de perto, especialmente após o término de um namoro marcado por intensa exposição pública.

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