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O detalhe que levanta rumores de reconciliação de Virginia e Vini Jr.

Ex-casal terminou namoro em maio

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 13h29
Virginia e Vini Jr
 (@vinijr/reprodução/Instagram)
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O detalhe que levanta rumores de reconciliação de Virginia e Vini Jr. Priorize VEJA no Google

Uma publicação de um dos assessores de Vini Jr. reacendeu rumores de uma possível reconciliação do jogador com Virginia Fonseca. As especulações foram criadas devido a imagens divulgadas por Felipe do Gordo, que mostram a influenciadora e o atacante do Real Madrid em local semelhante durante um jogo da NBA, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 8.

A coincidência ganhou atenção quase um mês depois do fim do relacionamento entre Virginia e o atacante do Real Madrid, que durou cerca de seis meses. Desde a separação, anunciada publicamente em maio, ambos têm mantido discrição sobre a vida pessoal e evitado comentar possíveis reaproximações.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Nem a empresária nem o jogador se pronunciaram sobre as imagens. Ainda assim, os novos registros surgem em um momento em que qualquer movimentação envolvendo os dois acaba sendo observada de perto, especialmente após o término de um namoro marcado por intensa exposição pública.

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Vista aérea de um ginásio lotado, com telões centrais exibindo imagens de eventos e a palavra FINALS 2025. A iluminação do teto e da quadra é predominantemente roxa e azul, criando uma atmosfera vibrante. No canto superior esquerdo, há um texto sobreposto com horários e bandeiras dos EUA e Brasil, além da localização Madison Square Garden
Fotos em jogo da NBA levantam suspeitas de reconciliação de Virginia e Vini Jr. (Instagram/Reprodução)
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