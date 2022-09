O detalhe no figurino de Bolsonaro que parece ‘imitação’ de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Teve gente achando que Bolsonaro (PL) copiou o estilo de Lula (PT) ao escolher o figurino do debate VEJA com pool formado também por SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado, neste sábado, 24. Na verdade, um detalhe em específico do figurino: a gravata listrada, que vem sendo marca registrada do petista nas aparições públicas e debates em que aparece.