O detalhe curioso na visita de Travis Scott em restaurante no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atração principal do Rock in Rio na sexta-feira, 13, Travis Scott movimentou a cidade carioca com festinhas privadas e passeio na orla de Copacaban, na Zona Sul do Rio. Na quinta-feira, 12, ele visitou um restaurante de carnes com um grupo de 15 amigos, incluindo 21 Savage e diversos seguranças. Eles comeram 10 picanhas supra sumo, Bife Ancho Wagyu, além de diversas entradas como bolinhos (Croquetes de Picanha e Linguiça de Costela Black Angus) do Giuseppe Grill Leblon. Detalhe: nenhum álcool foi servido na mesa, somente água, sucos e limão. Na saída, já com fotógrafos do lado de fora, a equipe do cantor usou de laternas poderosas para atrapalhar as fotos. Neste domingo, 15, Will Smith escolheu o mesmo restaurante para visitar, porém, diferente do rapper, até posou para fotos com os funcionários.

Outra atração do festival que experimentou a gastronomia carioca foi o grupo One Republic. Eles estiveram no restaurante Zazá Bistrô, em Ipanema, e elegeram a casa como uma das preferidas no mundo. “Facilmente uma das cinco melhores refeições que temos na memória”, publicaram no Instagram da banda. Entre os pedidos estavam o Bao, Guyoza vegana de caju feita no vapor servida com molho sweet &chilli, Crostine, Kebab, filé mal passado, entre outros.