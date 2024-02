O detalhe corruptivo no roupão de Viviane Araújo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araújo, não chamou atenção só pelo samba no pé e pela boa forma que exibiu na avenida. Pouco antes do desfile começar, ela ainda estava com um roupão, cobrindo a fantasia oficial. Um pequeno detalhe, porém, chamou atenção. O nome “Blaze”, de uma empresa de apostas já denunciada por fraudes, estampava discretamente a vestimenta. Viviane não comentou sobre o assunto, mas a propaganda ficou muito clara, em pleno carnaval.

