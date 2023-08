O deslize publicitário na campanha de Joe Biden

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A um ano do pleito, Joe Biden, 80 anos, se movimenta como pode para tentar a reeleição à Casa Branca — inclusive propagandeando nas redes canecas com seu rosto estampado para angariar verbas. Problema nenhum, não fosse a gafe de os olhos aparecerem em um vermelho com efeito de laser, o código vastamente usado por investidores de bitcoin para sinalizar que confiam na moeda virtual. “Uma xícara de Joe nunca foi tão saborosa”, anunciou ele, sem perceber estar dando munição ao oponente, Donald Trump, que, ao contrário de Biden, é ardoroso defensor de deixar o terreno livre para as criptomoedas. Enquanto nos corredores do poder fala-se que o rubro fulminante dos olhos presidenciais foi mero descuido (será?), o Salão Oval se fechou em silêncio.

Publicado em VEJA de 11 de agosto de 2023, edição nº 2854