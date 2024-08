O desgosto que Boni sentiu ao sair da TV Globo após trinta anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE no Youtube e no streaming VEJA+, Boni fala do avanço do streaming, do exagero de remakes na TV, da amizade com bicheiros do jogo do bicho e esclarece episódios controversos relacionados à política. O ex-dirigente da TV Globo também abre o jogo sobre sua saída da TV Globo, onde ficou por mais de três décadas e ajudou a implantar diversos programas que se tornariam sucesso de audiência.

Leia também: Boni revela o programa que nunca deveria ter ido ao ar na TV; e as novelas

“Passei 31 anos na TV Globo, tempo suficiente para a empresa querer trocar de executivo. Então, nada contra, é um direito que a empresa tem, querer rever seus conceitos. Mas eu merecia um pouco mais de carinho. O que aconteceu com Walter Clark, por exemplo, é que a empresa desejava a saída dele. No entanto, houve uma troca de cartas com a maior gentileza, um jogo de confetes. Fizeram um jantar magnífico para ele. No meu caso, eu já teria deixado a empresa antes. Só gostaria de receber um agradecimento. Não dos meus companheiros, porque deles recebo diariamente, até hoje, mais de 300 artistas compareceram ao lançamento do livro no Rio. Agora, eu queria que me dessem um tapinha nas costas. Não fosse uma negociação comercial apenas, que fosse uma saída honrosa. Estava na hora de sair, mas um pouco de carinho, um pouco de amor… Fiquei triste, porque ainda sou apaixonado pela TV Globo. Faltou um carinho materno comigo”.