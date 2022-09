O desfecho inesperadamente romântico do quinto dia de Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por essa ninguém esperava. A banda de punk rock Green Day subiu ao Palco Mundo para encerrar o quinto dia de apresentações do Rock in Rio, marcado pela pegada nostálgica de emo. No meio do show, o vocalista, Billie Joe Armstrong, anunciou que teria um casamento no palco, e chamou os fãs, que estavam na grade. “Beatriz Gouveia, você quer casar comigo?”, disse o futuro noivo. Ela respondeu com a música Scattered, da banda, e um sonoro “yes”. Eles receberam beijos e braços de Armstrong, que disse “That’s f*cking beautiful, man”. Felicidades ao casal.

