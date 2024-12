O desejo de Nicole Kidman para filhos afastados de seu convívio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após 17 anos, a atriz Nicole Kidman, que recém lançou o longa Babygirl, planeja se reconciliar com os dois filhos que adotou com o ator Tom Cruise. Os astros trocaram alianças em 1990 e adotaram Isabella, hoje com 31 anos, e Connor, com 29 anos. Após o divórcio dos dois, em 2001, ela se casou com o cantor Keith Urban, e foi mãe de Sunday, 16, e Faith, 13. Nicole não é vista em público com Isabella e Connor desde 2007. Nunca foram esclarecidos os motivos para o distanciamento entre a atriz e os filhos mais velhos. Porém, no últimos anos, eles foram seguidores da Igreja da Cientologia, frequentada por Tom.

De acordo com uma fonte da revista australiana New Idea Magazine, a vontade de Kidman em se reaproximar dos filhos despertou após a morte da mãe dela, Janelle, no último mês de setembro. “A perda da mãe fez a Nicole não querer perder mais tempo. A Janelle sofria por ela e o marido, Antony, serem distante de Isabella e Connor. Eles foram os primeiros netos e eram muito próximos deles. Foi muito triste que eles não estiveram com ela pessoalmente antes dela morrer”.