O desconforto de Eduardo Leite com o grande volume de doações

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), alegou nesta terça-feira, 14, que o excesso de doações às vítimas das chuvas estaria prejudicando o comércio local. “Quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que já observamos em outras situações, sobre o impacto que isso terá no comércio local. Quando você tem uma cidade que foi impactada, um comércio local que foi impactado também, o reerguimento desse comércio fica impactado na medida que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país”, disse em entrevista à Band News.

A declaração foi bastante criticada nas redes sociais, ficando entre um dos assuntos mais comentados em Política no X na manhã desta quarta-feira, 15. Após a repercussão, o governador publicou um vídeo em seu perfil no Instagram pedindo desculpas pelo que chamou de “mal entendido”. “Em nenhum momento, eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar nosso Rio Grande do Sul numa grande reconstrução. Entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, traz também a situação dos nossos pequenos comerciantes. As últimas semanas têm sido brutais para todos nós, e ninguém está livre de errar. Portanto, meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas”, disse no vídeo.