O desabafo magoado de Carlos Bolsonaro sobre o pai

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) enfim resolveu expor suas chateações na manhã desta quinta-feira, 15. Ele usou o perfil no Twitter para chorar as mágoas com apoiadores de seu pai. Em seis publicações, discorreu sobre a atual situação de Jair Bolsonaro (PL). Na tentativa de valorizar os feitos do pai, Carlos disparou contra os bolsonaristas sem “compaixão” com a atual realidade.

“Uns são inocentes, outros são sujos e há os caçadores de likes. Infelizmente não há compaixão e muito menos maior reflexão diante do quadro. Prefiro não falar tudo que penso para evitar incompreensões. Sigamos em frente”, disse.