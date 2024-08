O desabafo e revelações de Preta Gil em novo livro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos últimos tempos, Preta Gil trouxe à luz batalhas que lhe impingiram altas doses de sofrimento, como o duelo travado contra um câncer, uma experiência de quase morte e um divórcio que deixou feridas. Mas quis revirar ainda mais a memória recente e, impulsionada pelo próprio cinquentenário, pôs gás em uma autobiografia que começou a rascunhar em 2018, batizada de Os Primeiros 50. Ao cutucar capítulos dolorosos, como a descoberta da traição do personal trainer Rodrigo Godoy, há um ano, após uma década juntos, deu uma hesitada. “Quando reli, pensei: será que estou pronta para dividir isso com as pessoas? Mas minha vida é um livro aberto e segui em frente”, conta ela, que, envolvida no lançamento, faz um daqueles balanços típicos das datas redondas. “É um privilégio chegar até aqui com saúde e vitalidade. Tudo isso que passei, com altos e baixos, mostra que estou muito bem, obrigada.”

Publicado em VEJA de 23 de agosto de 2024, edição nº 2907