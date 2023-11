O desabafo de Taylor Swift com namorado após morte de fã no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Assim que saiu do palco no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 20, Taylor Swift recebeu um telefonema de seu namorado, Travis Kelce. De acordo com o portal Mirror, a cantora desabafou com o jogador por mais de 30 minutos. Ele “parecia aliviado ao falar com sua namorada”, e ao mesmo tempo preocupado, segundo o MailOnline. No show de sexta-feira, 17, a jovem Ana Clara Benevides, 23, desmaiou e teve uma parada cardiorrespiratória por conta das altas temperaturas que faziam na cidade no dia.