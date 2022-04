O desabafo de Lula sobre a candidatura de Moro e a aliança com Alckmin

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 anos, usou as redes sociais para fazer um desabafo e falar sobre a candidatura do ex-juiz Sergio Moro à presidência da República e a possível aliança com Geraldo Alckmin, ex-adversário político e ex-governador de São Paulo.

“Eu mudei, o Alckmin mudou e o Brasil mudou. Eu fui adversário do Alckmin, não inimigo. Feliz era o Brasil que tinha disputa entre dois partidos democráticos, porque existia debate civilizado, sobre programa de governo”, escreveu o presidenciável, após anunciar Alckmin como seu vice na chapa deste ano. Ele acrescentou:

“Eu acho maravilhoso que esse pessoal entre na política, porque eles vão ver que a vida é bem mais difícil do que quando eles estavam atrás de uma toga julgando os outros“, disse Lula, em clara referência a Moro.

Em sua conta no Twitter, Lula, que é pré-candidato pelo PT, refutou a importância de haver uma terceira via no pleito e salientou a diferença entre um líder e um candidato. “Se as pessoas querem ser líder, têm que trabalhar para ser líder. Líder é quem ouve mais, trabalha mais, viaja mais. Não é quem tem um cargo, é quem as pessoas ouvem como líder“, escreveu.

“Estão procurando alguém da terceira via. Mas o que essas pessoas fizeram? Eu tenho um legado: promover a inclusão social, aumento salarial, ajudar a agricultura a se transformar em potência. Se a pessoa quer, apareça e se submeta ao povo. Ser líder é diferente de ser candidato”, postou Lula.

Por fim, Lula concluiu os tuítes em tom de discurso eleitoral, fazendo inclusive promessas de campanha.

“Em 2002, diziam que o Brasil estava quebrado. Nós pagamos a dívida externa, fizemos uma reserva internacional de 370 bilhões de dólares, diminuímos a dívida interna de 65% para 32% e fizemos a maior política de inclusão social do país. Minha disposição é voltar para fazer mais.”

1/9 Lula durante um encontro com petroleiros e petroquímicos, no Rio de Janeiro - (Ricardo Stuckert/PT) 2/9 Lula ao lado de Guilherme Boulos e Fernando Haddad durante visita a condomínios construídos pelo MTST com recursos do "Minha Casa, Minha Vida" - (Ricardo Stuckert/PT) 3/9 Lula durante encontro com a vice-presidente e ministra do Trabalho da Espanha, Yolanda Díaz - (Antonio Lacerda/EFE) 4/9 Lula fala durante a cerimônia de encerramento da reunião do Grupo Puebla na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no Rio de Janeiro - (Mauro Pimentel/AFP) 5/9 O ex-presidentes do Brasil, Dilma e Lula, durante a conferência "Igualdade e o Futuro da América Latina", realizado no Rio de Janeiro - (André Coelho/EFE) 6/9 Lula durante encontro com músicos no Rio de Janeiro - (Ricardo Stuckert/PT) 7/9 Lula fala durante o lançamento da campanha de Jerônimo Rodrigues, candidato a governador da Bahia pelo PT - (Rafael Martins/AFP) 8/9 Lula durante encontro na casa de Benedita da Silva e Antônio Pitanga, ao lado de Chico Buarque e Camila Pitanga - (Ricardo Stuckert/PT) 9/9 Lula durante encontro com seus apoiadores - (Ricardo Stuckert/PT)