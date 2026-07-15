O desabafo de Carolina Dieckmmann sobre documentário de Preta Gil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Carolina Dieckmann fez um desabafo ao comentar as homenagens a Preta Gil (1974-2025), um ano após a morte da cantora. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz explicou por que tem recusado pedidos de depoimentos relacionados ao documentário sobre a cantora e admitiu que ainda não consegue falar sobre o assunto sem sofrimento.

“Esse vídeo é um pedido de desculpas a todo mundo que está me pedindo vídeos, depoimentos, declarações, contar histórias sobre a Preta por causa do lançamento dos documentários dos quais eu fiz parte. Eu tenho achado estranho falar disso. Eu sei que esses documentários são comemorativos, mas o luto da Preta, a partida dela este ano, não é uma comemoração íntima. Então fica essa dicotomia. É estranho. Eu tentei, mas não tenho conseguido falar sobre isso”, desabafou.

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Dieckmann disse que pretende prestigiar o lançamento da produção Preta Gil – Eu Não Ando Só, da Globo, mas reconheceu que o momento será especialmente delicado. “É óbvio que eu quero que todo mundo assista. Acho que a existência da Preta tem que ser contada. É uma existência extraordinária. Eu vou aos eventos, mas sei que, para mim, não vai ser um dia de comemoração. Vai ser um dia muito difícil”, afirmou.

A atriz acrescentou que pretende voltar a falar sobre a amiga quando sentir que está preparada. “Sempre que for tranquilizador para mim, ou quando eu sentir necessidade, vou falar dela, como venho falando. Mas, neste momento, que marca esse um ano, está estranho, está difícil. Eu realmente não consegui. Então queria pedir desculpas”, concluiu.

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