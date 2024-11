O desabafo de Angélica sobre abuso sexual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Angélica, 50 anos, revelou, no terceiro episódio do seu programa 50 & Uns, do Globoplay, que já sofreu abuso sexual. “Hoje eu tenho a consciência que sofri abuso porque eu não sabia direito o que era sexo. Então, não sabia o que era certo e errado”, comentou a apresentadora, que recebeu Lázaro Ramos, Antonio Fagundes e Gil do Vigor. Ainda segundo ela, durante muito tempo da sua vida não conseguiu falar sobre o tema. “Ninguém soube, e eu não estou falando só da imprensa. Minha primeira vez não foi lá essas coisas, porque eu não sabia nada de sexo. Era comum isso na época. Eu era muito infantil, demorei muito para amadurecer. A imprensa me perguntava de sexo o tempo todo. Não tinha ninguém que me proibia de falar, mas eu mesma sabia que não tinha o direito de falar de desejo. Eu servia para ser desejada, mas não para abrir a boca sobre esse assunto”, acrescentou, destacando a importância de falar sobre o tema com os filhos. Angélica é mãe de Joaquim, 21, Benício, 17, e Eva, 11, frutos do relacionamento com Luciano Huck.