O curso que Ghislaine Maxwell está fazendo na cadeia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Filha de milionário, com diploma da Universidade de Oxford, a inglesa Ghislaine Maxwell, 61 anos, está repassando o que aprendeu ao longo de sua vida privilegiada às colegas de detenção em uma penitenciária de baixa segurança na Flórida, onde cumpre pena de vinte anos por aliciar meninas para o assediador serial Jeffrey Epstein e participar dos abusos. Sua primeira rodada de aulas de etiqueta, duas vezes por semana, durante o mês de dezembro, teve lotação máxima. “O foco está em três princípios básicos: respeito, consideração e honestidade”, diz um anúncio do curso pregado no quadro de avisos da prisão. Além do ensino de boas maneiras e de como se portar em uma entrevista de emprego, a esforçada Maxwell — chamada de Max pelas colegas — ainda dá aulas de ioga, trabalha na biblioteca e corre na pista externa do complexo.

Publicado em VEJA de 18 de janeiro de 2023, edição nº 2824