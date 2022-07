O curioso utensílio ‘útil’ em protestos vendido pelo Rock in Rio

A organização do Rock in Rio fez uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, 19, para apresentar mais de 500 produtos oficiais e licenciados com a marca do festival. Os produtos são os mais diversos – passando por barras de chocolate e caixas de fósforos, a lingeries, enxaguante bucal, acessórios PET e até frigideiras. É aí que entra a curiosidade. Durante a pandemia, as panelas se tornaram um utensílio bastante usual nos protestos contra a presidência. O chamado “panelaço” passou a dominar as varandas de diversas cidades sempre que houve pronunciamento de Jair Bolsonaro (PL). Como a próxima edição do festival acontecerá a exato um mês das eleições, protesto é o que não deve faltar – sobre o palco e no público (assim como ocorreu em Lisboa neste mês). Se as panelas poderão ser usadas para este fim?

“Nossa! Não pensamos nessa associação quando fizemos a linha de cozinha, mas de qualquer forma, as panelas não vão ser comercializadas lá dentro, e ninguém vai poder entrar com elas. Até porque não se entra com nada de metal na Cidade do Rock”, explica Patrícia Donato, diretora comercial da Angra Marcas, empresa parceira no licenciamento. Luis Justo, CEO do Rock in Rio, reforça que os produtos aproximam os fãs com o evento ao longo do ano. “É uma conexão com os fãs do festival. A credibilidade junto às marcas se comprova através dos relacionamentos de longo prazo que estabelecemos com as mesmas”. Os preços dos produtos variam de 3,20 reais (barra de chocolate) até 699 reais (tênis). Alguns produtos, como as frigideiras (não chegam a 100 reais), já podem ser encontrados nos pontos de venda de cada marca.