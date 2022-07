O curioso sonho que Marieta Severo teve antes da eleição de Bolsonaro

Durante as filmagens de Aos Nossos Filhos, que chega agora aos cinemas, Marieta Severo, 75 anos, apareceu no set relatando um estranho sonho que a tem perseguido. O cenário é o período eleitoral de 2018, com Bolsonaro na dianteira. Ela se prepara para fugir do Brasil e quem faz suas malas é o ex-­marido, o cantor Chico Buarque, com quem foi casada por 33 anos. Se o enredo saísse do campo onírico, não seria o primeiro exílio da atriz, que nos tempos mais ásperos da ditadura se mudou para a Itália com Chico. “Marieta me disse que, quando foram para fora, ela, grávida, perdeu 5 quilos no fim da gestação, tamanho era o sofrimento”, conta Laura Castro, roteirista do filme em que Marieta interpreta uma ex-militante que teve filho na prisão.

Publicado em VEJA de 3 de agosto de 2022, edição nº 2800