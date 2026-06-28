O curioso produto que esgotou nas vendas do Rock in Rio Lisboa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Na loja oficial dos produtos do Rock in Rio Lisboa, vários itens ficam à disposição do público para a venda. No último dia de evento, neste domingo, 28, chama atenção um em específico, que está completamente esgotado: o casaco oficial da marca, que era vendido por 90 euros, em torno de 530 reais na cotação atual. No momento, apenas camisetas que variam entre 30 e 40 euros, entre 170 e 230 reais, seguem à disposição. Apesar do forte calor na cidade do Rock, o casaco acabou se tornando item de colecionador.

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