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Cultura

O curioso produto que esgotou nas vendas do Rock in Rio Lisboa

Último dia de evento acontece neste domingo, 28

Por Valmir Moratelli, de Lisboa 28 jun 2026, 15h46
Jovem de camiseta preta e crachá vermelho aponta para camisetas e bonés expostos em loja, enquanto outras pessoas observam produtos e interagem no ambiente
Loja de produtos oficiais do Rock in Rio Lisboa (Valmir Moratelli/VEJA)
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O curioso produto que esgotou nas vendas do Rock in Rio Lisboa Priorize VEJA no Google

Na loja oficial dos produtos do Rock in Rio Lisboa, vários itens ficam à disposição do público para a venda. No último dia de evento, neste domingo, 28, chama atenção um em específico, que está completamente esgotado: o casaco oficial da marca, que era vendido por 90 euros, em torno de 530 reais na cotação atual. No momento, apenas camisetas que variam entre 30 e 40 euros, entre 170 e 230 reais, seguem à disposição. Apesar do forte calor na cidade do Rock, o casaco acabou se tornando item de colecionador.

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