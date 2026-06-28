O curioso produto que esgotou nas vendas do Rock in Rio Lisboa
Último dia de evento acontece neste domingo, 28
Na loja oficial dos produtos do Rock in Rio Lisboa, vários itens ficam à disposição do público para a venda. No último dia de evento, neste domingo, 28, chama atenção um em específico, que está completamente esgotado: o casaco oficial da marca, que era vendido por 90 euros, em torno de 530 reais na cotação atual. No momento, apenas camisetas que variam entre 30 e 40 euros, entre 170 e 230 reais, seguem à disposição. Apesar do forte calor na cidade do Rock, o casaco acabou se tornando item de colecionador.
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