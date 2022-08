O curioso point do Rio que Bolsonaro escolheu ao sair do JN

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após ser sabatinado por William Bonner e Renata Vasconcelos, Jair Bolsonaro (PL) se dirigiu imediatamente para uma feira de rua no bairro de Marechal Hermes, no subúrbio carioca, na noite desta segunda-feira, 22. Era parte de seu plano ir a um local de grande movimentação popular, para saber nas ruas o que as pessoas acharam de sua atuação no Jornal Nacional. O local escolhido foi um conhecido polo gastronômico popular, na beira da linha do trem, próximo à Vila Militar – onde se concentra seu engajamento eleitoral mais maciço. O point é conhecido dos cariocas por ter a batata frita mais famosa do Rio. Bolsonaro circulou alguns metros com seguranças e cumprimentou apoiadores aos gritos de “mito”. A coluna recebeu um vídeo (assista abaixo).

O candidato parecia feliz de ouvir palavras a seu favor. Um detalhe importante, entretanto: o local é passagem para quem está chegando ou saindo para pegar o trem de volta a suas casas. Dificilmente os frequentadores tiveram tempo de estar em frente a uma TV momentos antes para vê-lo falar de temas polêmicos na bandada do JN.