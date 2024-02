O curioso objeto que surgiu sem querer no cenário do ‘Jornal Hoje’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Repare na foto abaixo. Uma bola de futebol, bastante suja aliás, no canto esquerdo de César Tralli. O objeto foi visto na edição desta quinta-feira, 15, do Jornal Hoje. Teria algum descuidado deixado debaixo da mesa o resquício de sua folga do Carnaval? Pelo sim, pelo não, o objeto foi imediatamente retirado dali após o primeiro comercial. Mas o assunto já estava na boca do povo, que não perdoa nada, nas redes sociais. Xii…