O curioso nome do grupo de WhatsApp dos jurados do Carnaval

A coluna descobriu que os jurados do carnaval carioca mantêm contato ao longo do ano através de um grupo de WhatsApp. Até aí, tudo bem. O curioso é o nome do grupo: “Jurados de morte”. Isso porque as torcidas das escolas de samba costumam se revoltar com as notas baixas que calham em alguns quesitos, tirando a chance do título ou jogando-as na temida zona do rebaixamento. A propósito: os jurados são selecionados pela Liesa.