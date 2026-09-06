O curioso emprego almejado por filha de Kim Kardashian e Kanye West
North West afirma que pretende trabalhar em lugar 'normal'
Com longas madeixas azuis e piercings em partes distintas do corpo, North West, 13 anos, avisa que está em busca da própria identidade longe das asas dos pais, Kim Kardashian e Kanye West. Em sua primeira capa de revista teen, a britânica Dazed, a adolescente explica o quão diferente é das amigas. “Todo mundo está apaixonado por garotos, usa cigarro eletrônico e faz todo tipo de coisa ruim. Eu, não”, garante. Impulsionada pelos progenitores, ela já lançou música, participou de peças de teatro e fez editoriais de moda. Mas o que quer mesmo é um “emprego normal”. “Vou trabalhar num lugar tipo Starbucks. Não tenho problema em pegar no pesado”, fala North, que se exibe a uma plateia virtual de 3 milhões de seguidores.
Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011