O curioso (e gostoso) concurso que festeja o jubileu da Rainha Elizabeth

Se tem um aspecto que a Inglaterra preza pela diversidade é no que tange a pudins. Isso mesmo! O Palácio de Buckingham vai promover um concurso de confeitaria no Reino Unido para homenagear a monarca Elizabeth II com um delicioso pudim. No site oficial da competição, diz: “Cozido no vapor ou assado? Em camadas ou enrolado? Torta ou crumble? O pudim britânico vem em todas as formas e tamanhos, e a competição foi lançada em 2021 para encontrar uma sobremesa dedicada a Sua Majestade a Rainha”.

A busca pela sobremesa perfeita faz parte da programação de comemoração do jubileu de platina da rainha, que fez 70 anos no trono em fevereiro. As celebrações serão durante o próximo sábado, 4, com uma série de intervenções culturais por todo o Reino Unido. Britânicos a partir de oito anos podem se inscrever para criar uma receita original. Os cinco finalistas vão apresentar suas criações para uma banca avaliadora, que será composta pela ex-jurada do reality Great British Bake Off, Dame Mary Berry, a jurada do Masterchef: The Professionals, Monica Galetti, e o chef do Palácio de Buckingham, Mark Flanagan. O pudim vencedor será disponibilizado para o público, assim como será servido nos almoços oficiais do palácio durante o fim de semana do jubileu.

