O curioso drinque que ‘homenageia’ Ciro Gomes em bar petista

Com infusão de maçã, camomila, canela e sur l’orange, a bebida “Ciro foi a Paris” é comercializada num ambiente descontraído na zona sul do Rio. O bar Calma possui também uma estátua de papelão do ex-presidente Lula (PT) para selfies dos frequentadores politizados. E nas redes sociais faz apoio direto ao petista, ao reiterar o número 13 das urnas nas legendas de publicações. O nome inusitado da bebida disponível no cardápio (ao valor de 32 reais) tem relação com o segundo turno das eleições de 2018, quando Ciro Gomes (PDT) viajou para Paris com a companheira, Giselle Bezerra, para não declarar voto no então candidato do PT, Fernando Haddad. Desde então, tem sido alvo do eleitorado petista sobre seu futuro paradeiro: será que Ciro vai para Paris mais uma vez?

*Com Giovanna Fraguito.