O curioso conselho que Larissa Manoela recebeu de Silvio Santos

Um vídeo em que a atriz Larissa Manoela recebe um conselho de Silvio Santos voltou a repercutir nas redes sociais. No trecho, que foi ao ar no Troféu Imprensa, quando ela saiu vitoriosa, o dono do SBT aconselhou a funcionária a ir para a TV Globo, emissora concorrente. “Vou te dar um conselho que já te falei várias vezes. Se você quer seguir a carreira de atriz em televisão, vá para a Globo. Lá na Globo você vai ter a oportunidade de demonstrar todo o talento que você tem. É que as vezes eu acho que a oportunidade é melhor do que eu posso oferecer, inclusive artisticamente. Por uma questão pessoal, eu digo: faz esse caminho que ele é melhor”, diz ele. Ela só deixou o SBT em 2019 após o fim de seu contrato. A artista assinou com a Globo no ano seguinte para ser a protagonista de Além da Ilusão, que estreou em 2021.

