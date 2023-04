O curioso anúncio de noivado de Rupert Murdoch, aos 92 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O magnata australiano radicado nos Estados Unidos, Rupert Murdoch, 92 anos, presidente do império Fox News, aproveitou a reunião do elenco de Succession em Nova York, na estreia da última temporada, para anunciar o noivado com Ann Lesley Smith, 66, ex-capelã da polícia de São Francisco. A série, que retrata a fictícia família Roy, dinastia da mídia que trava luta de poder entre gerações, tem semelhanças com a dos Murdoch. James Cromwell, que interpreta Ewan Roy na série, criticou o anúncio nupcial. “É tudo planejado, nada é improvisado”, disse .“Eles têm os melhores roteiristas em uma sala, pensando em coisas para dizer em público”. O noivado ocorreu um dia antes de a Fox apresentar argumentos no processo de difamação de 1,6 bilhão de dólares, no qual é acusada de espalhar fake news na eleição de 2020.

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2023, edição nº 2835