O cuidado de Sabrina Sato com a filha Zoe após divórcio de Duda Nagle

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Duas décadas de passarelas do samba depois, sempre entre Rio e São Paulo, Sabrina Sato, 42 anos, há muito não vivia a experiência de atravessar um Carnaval solteira. A soberana rainha de bateria da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel explica: “Sou superextrovertida em público, mas na verdade sou uma pessoa tímida, daí estar solteira”, esclarece ela, que expõe a dura rotina entre ensaios e provas de fantasia na nova temporada do reality Carnaval da Sabrina, no GNT. No meio da correria pré-momesca, a apresentadora deu de filosofar sobre o divórcio do ator Duda Nagle, 40 anos, após a folia do ano passado. “Acho que foi muito melhor para Zoe (a filha de 5 anos)”, avalia Sabrina, que por ora garante que só pensa em defender seu cetro nos desfiles.

Publicado em VEJA de 26 de janeiro de 2024, edição nº 2877