O criticado look de Greta Gerwig, diretora de ‘Barbie’, em Cannes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O look escolhido por Greta Gerwig, diretora de Barbie, para a sessão de fotos do júri do Festival de Cannes 2024, nesta quarta-feira, 15, foi alvo de diversas críticas nas redes sociais. O vestido escolhido foi um azul listrado da grife Maison Margiela, assinado por John Galliano, da última Paris Fashion Week. Na passarela, o look exibia drama e teatralidade com uma maquiagem que lembrava cera de vela. Porém, para comparecer ao evento diurno, Greta dispensou acessórios e maquiagem, retirando o vestido do contexto do desfile.

“Pra mim não adianta ter a roupa, mas nao estilizar ela. Na Fashion Week tem acessórios, maquiagem, composição… Na Greta parece um cosplay de Alice no País das Maravilhas, simples”, escreveu um usuário no X. “O styling tá paupérrimo, na verdade, eu nem sei se a gente pode considerar isso um styling. Parece que ela não fez nada, só colocou o vestido e foi. Tudo deixou a desejar”, apontou outro. “Eu meio que não aguento mais ver essa coleção, e especialmente com o styling preguiçoso desse jeito. Para mim esse look não funciona fora do contexto do desfile”, afirmou uma terceira. Todo mundo, como se vê, é estilista em rede social. Xii…

Greta Gerwig usando Maison Margiela ss24 em Cannes hoje Eu meio que n aguento mais ver essa coleção e especialmente com o styling preguiçoso desse jeito. Para mim esse look não funciona fora do contexto do desfile pic.twitter.com/COGYHVBOAi — Barbie (@barbiekeiko) May 14, 2024