O controverso político com a tarefa de fazer Lula ‘reconquistar’ o Rio

Atualizado em 12 out 2022, 14h44 - Publicado em 12 out 2022, 14h30

Por Valmir Moratelli

Colado ao ex-presidente Lula (PT) em visita nesta terça-feira, 11, pela Baixada Fluminense, o prefeito do município de a Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, conhecido como Waguinho (União), tem uma lista de polêmicas e acusações para responder na Justiça. As mais recentes dão conta de intimidações a opositores nas eleições. Prefeito desde janeiro de 2017, Waguinho foi afastado temporariamente do cargo, entre abril e junho de 2019, por denúncias como crime ambiental e fraude de licitações. Belford Roxo tem um dos Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) mais baixos do estado, 0,684.

Waguinho tem tanta força na região que, mesmo com uma administração controversa, conseguiu eleger sua mulher, a pedagoga Daniela do Waguinho (União Brasil), com 213.706 votos, superando nomes há tempos conhecidos da política fluminense – como o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (PL) e a ex-governadora Benedita da Silva (PT). Daniela foi a candidata a deputada federal mais votada pelo Rio de Janeiro e, antes das eleições, chegou a ser cogitada a vice na chapa com Cláudio Castro (PL), agora reeleito governador e apoiador de Jair Bolsonaro (PL).