O conteúdo do vídeo deletado por Bolsonaro, que causou sua investigação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nem todo mundo viu o vídeo compartilhado por Jair Bolsonaro (PL) – e logo em seguida deletado. Mas foi o suficiente para fazer barulho e inclui-lo como investigado no inquérito que apura autoria intelectual dos atos antidemocráticos em Brasília, no domingo, 8. O vídeo compartilhado pelo perfil de Bolsonaro exibia uma entrevista em que o procurador Felipe Gimenez, do Mato Grosso do Sul, difundia fake news sobre as eleições. Na legenda do post, a frase: “Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE”.