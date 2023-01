O condomínio de luxo para idosos onde jovens não entram

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recém-inaugurado no Rio de Janeiro, um condomínio projetado exclusivamente para moradores idosos vem chamando a atenção na Península, Barra da Tijuca. Já habitual em países desenvolvidos, o empreendimento é uma novidade por aqui. O Península Residencial Sênior oferece sociabilização e atenção em tempo integral. O espaço de alto padrão inclui exercícios físicos, passeios, clube de livros, culinária e oficinas.

Uma chef de cozinha comanda o menu servido nos apartamentos. Tucha Bhering, que já trabalhou com profissionais renomados e estudou Culinária na França, mudou-se para o Rio especialmente para participar do projeto. “Cuidei da minha mãe e de algumas tias por muito tempo, sempre preparando a comida da mesma forma que fazia nos restaurantes, adaptando às necessidades físicas e nutricionais específicas da idade. Essa experiência me abriu as portas para estar aqui e enche meu coração de alegria”, diz ela, em parceria com a nutricionista Raquel Antunes, especialista em saúde do idoso e cuidados paliativos. Juntas, são responsáveis pelas seis refeições diárias oferecidas aos residentes.

O condomínio conta com apartamentos diferentes para cada necessidade, sendo 13 flats exclusivos, equipados com cozinha, sala de estar e varanda. Há também 103 suítes individuais, divididas em alas, de acordo com o grau de dependência dos residentes.

