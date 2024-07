A ‘piada’ sobre nadadoras em Paris que demitiu comentarista de TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Locutor e comentarista há mais de 40 anos, Bob Ballard tem bastante experiência em Jogos Olímpicos. Mas parece que isso não foi suficiente para que o profissional, acostumado a cobrir competições aquáticas, evitasse comentários sexistas ao falar sobre as nadadoras australianas, que venceram o revezamento 4x100m livre, no sábado, 27, durante os Jogos de Paris.

A Eurosport, rede de TV europeia que pertence à Warner Bros, decidiu demiti-lo da cobertura da Olimpíada, depois que Ballard disse, ao vivo: “Bem, as mulheres estão terminando. Você sabe como elas são… Andam por aí, se maquiam”, disse, de acordo com o The Independent, no momento em que a equipe se dirigia ao Centro Aquático de Paris para a premiação da medalha de ouro.

“Os comentários que fiz durante a cerimônia de vitória do revezamento estilo livre australiano no sábado causaram alguma ofensa. Nunca foi minha intenção conversar ou menosprezar ninguém e, se o fiz, peço desculpas. Sou um grande defensor do esporte feminino. Sentirei muita falta da equipe da Eurosport e desejo a eles tudo de bom para o resto das Olimpíadas”, disse ele. Lizzie Simmonds, nadadora que fez parte da transmissão, classificou o comentário dos colegas como “ultrajante”.