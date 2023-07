O comentário que fez Anitta chorar – e não foi de emoção

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com pendor para intervenções estéticas e sem problema em falar disso, Anitta, 30 anos, se viu subitamente enredada em críticas, que desta vez a abalaram. Ela conta que, após preencher o rosto com generosas doses de Botox, ficou na mira da inclemente patrulha das redes e desabou. Foi logo depois de vir aos holofotes, em um programa de TV, com o semblante visivelmente recauchutado. “Me senti muito mal, chorei horrores por dias”, relata a cantora, que agora se embala na divulgação do recém-­lançado clipe Funk Rave, polêmico por sugerir picante cena de sexo oral — sua estreia na nova gravadora, a Republic Re­cords. Após romper contrato com a Warner, que segundo ela a deixava à sombra, Anitta deu de suspirar. “Vou até ligar para o meu pai de santo e pedir proteção, de tão boa que a vida está.” As lágrimas naturalmente secaram.

Publicado em VEJA de 5 de Julho de 2023, edição nº 2848