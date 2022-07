O climão protagonizado por Janja em plena Cinelândia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Janja resolveu dar um recado a quem não curte suas cantorias nos palanques de Lula (PT). No final da tarde desta quinta-feira, 7, na praça da Cinelândia, Centro do Rio, diante de uma multidão de apoiadores do ex-presidente, a socióloga disse no microfone: “Gente, olha só. Andaram falando que eu desafino quando canto. E aí, quero dizer para quem falou isso, que o que importa mesmo é cantar sem medo de ser feliz. Vamos lá, Rio de Janeiro, comigo, vamos cantar desafinando ou não”. A coluna já havia noticiado que essa insistência de Janja em dar “shows” anda incomodando pessoas aliadas ao petista. Climão!