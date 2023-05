O clima no aniversário da filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Grazi Massafera, 40, e Cauã Reymond, 43, se reuniram para comemorar o aniversário da filha Sofia, de 11 anos, na noite desta terça-feira, 23. Os artistas, separados desde 2013, fizeram uma festa intimista com o tema do grupo de K-pop, Blackpink, para celebrar a data. No maior clima familiar, Cauã, que está no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, escreveu ao compartilhar fotos do momento: “Ela não para de crescer. Maior amor do mundo”. Já Grazi recordou cliques antigos, em que Sofia aparece pequena na praia ao seu lado. “Hoje o dia dela, o maior amor desse mundo ! Ela me transforma, a menina dos meus olhos inteligente, generosa, bem humorada, teu sorriso é festa no meu coração. Sofia, 11 anos”, escreveu a atriz.