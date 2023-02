Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não rolou beijo. Mas teve conversa ao pé do ouvido e uma dezena de sorrisos. Bruna Marquezine e o ex-namorado Enzo Celulari, filho de Claudia Raia, se reencontraram em um camarote do sambódromo. Diferentemente do que costuma acontecer, não ignoraram a existência um do outro – pelo contrário: pareceram, no mínimo, muito amigos.