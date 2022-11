O clima de velório na casa dos filhos de Bolsonaro – mesmo com a Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ninguém comenta de política, ninguém acende a churrasqueira. Música sertaneja? Nem pensar. Se o clima dos almoços de final de semana na casa de Jair Renan ou na de Flavio Bolsonaro, em Brasília, era de festa e animação, reunindo os familiares e amigos mais próximos para uma resenha até tarde, agora tudo mudou. Os vizinhos de ambos comentam que o silêncio sepulcral que vem além-muros chega a assustar. Eduardo Bolsonaro passou a manhã deste domingo, 20, numa feira de importados na capital federal, com a mulher Heloisa e a filha Geórgia, e a parte da tarde numa visita ao pai no Palácio do Planalto. Já Michelle Bolsonaro passou o final de semana postando mensagens religiosas. “Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor”. Nem a abertura da Copa do Mundo foi capaz de animá-los.