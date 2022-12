O choro incessante de Bolsonaro na contagem regressiva de sua despedida

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL) já chorou neste seu último mês de governo o que não fez em mais de dois anos de pandemia de Covid, com quase 700 mil mortes. Depois de um evento militar, em que se emocionou ao lado da mulher, Michelle, Bolsonaro voltou a chorar em público, no domingo, 11. Desta vez, no Palácio da Alvorada, ao encontrar com apoiadores golpistas que pediam intervenção federal. Mais recentemente, nesta terça-feira, 20, surgiu nova imagem de sua fragilidade emocional. O presidente e a primeira dama estiveram no gramado do Palácio durante cerca de dez minutos na cerimônia de arriamento da bandeira, algo que acontece diariamente. Ele permaneceu em silêncio, sem discursar, como vem fazendo desde que perdeu as eleições. Apoiadores puxaram uma oração do “Pai-Nosso”, quando Michelle se ajoelhou. Mais uma vez não contiveram as lágrimas. Já em tom de despedida.