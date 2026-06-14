O chef Michelin que foge da cozinha ‘aos gritos’ no interior de Portugal

Em uma cidade pequena do norte de Portugal, longe dos centros gastronômicos mais óbvios da Europa, António Loureiro, 57 anos, construiu um restaurante estrelado. À frente do aCozinha, em Guimarães, o chef português transformou memória, tradição e sustentabilidade em menu degustação — e também em um modelo de trabalho que tenta se afastar da velha imagem da cozinha comandada na base do estresse e do grito.

Em conversa com a coluna GENTE, Loureiro diz que a pressão faz parte da rotina de um restaurante de alta gastronomia, especialmente nos dias de troca de menu, quando a equipe está diante de pratos novos e o medo de errar aumenta. Mas, para ele, há um limite claro entre cobrança e abuso. “Há pressão, às vezes há dias em que há um pouco mais de pressão. Mas esse tipo de atitude não é boa, é desagradável, é inútil e muitas vezes desproporcional”, afirma.

A fala vem em um momento em que o ambiente de trabalho nas cozinhas voltou ao centro da discussão. O chef dinamarquês René Redzepi, fundador do Noma, deixou o comando do restaurante após denúncias de abusos contra funcionários, incluindo relatos de humilhações públicas, agressões físicas e pressão psicológica. Para Loureiro, situações assim não cabem na gastronomia — nem em qualquer outra profissão. “Chamar a atenção, tem que chamar, se as coisas não estão bem feitas. Agora, daí a partir para a violência física ou verbal, ou criar uma pressão tão grande que as pessoas bloqueiam e isso lhes faz mal à saúde mental, é errado”.

No aCozinha, o discurso de sustentabilidade começa antes mesmo de o prato chegar à mesa. Loureiro conta que a equipe faz um mapeamento de produtores locais para entender o que será plantado e colhido em cada época do ano. A partir daí, ajusta os menus aos ingredientes sazonais e evita recorrer a produtos importados. O combate ao desperdício também orienta a criação dos pratos. O chef diz que sobras de ingredientes podem virar picles, fermentados, desidratados, pós, vinagres ou purês, sempre com a ideia de colocar o subproduto “ao mesmo nível do produto primário”. O restaurante também mede consumo de água, energia, gás e lixo orgânico por cliente, além de entregar um manual de boas práticas a quem entra na equipe. “O segredo aqui é ter uma equipe integrada”, afirma.

Continua após a publicidade

Apesar do prestígio, Loureiro não demonstra pressa em multiplicar restaurantes. Diz que gosta de cozinhar, de estar presente e de acompanhar a equipe de perto. “Não consigo estar em duas cozinhas ao mesmo tempo. E gosto de cozinhar. É a cena pela qual me apaixonei há muitos anos”, diz.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade