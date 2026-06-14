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Gastronomia

O chef Michelin que foge da cozinha ‘aos gritos’ no interior de Portugal

António Loureiro comanda o aCozinha, em Guimarães, e conversou com a coluna GENTE

Por Giovanna Fraguito, de Guimarães 14 jun 2026, 10h00
António Loureiro comanda o aCozinha, em Guimarães
António Loureiro comanda o aCozinha, em Guimarães (Reprodução/Divulgação)
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Em uma cidade pequena do norte de Portugal, longe dos centros gastronômicos mais óbvios da Europa, António Loureiro, 57 anos, construiu um restaurante estrelado. À frente do aCozinha, em Guimarães, o chef português transformou memória, tradição e sustentabilidade em menu degustação — e também em um modelo de trabalho que tenta se afastar da velha imagem da cozinha comandada na base do estresse e do grito.

Em conversa com a coluna GENTE, Loureiro diz que a pressão faz parte da rotina de um restaurante de alta gastronomia, especialmente nos dias de troca de menu, quando a equipe está diante de pratos novos e o medo de errar aumenta. Mas, para ele, há um limite claro entre cobrança e abuso. “Há pressão, às vezes há dias em que há um pouco mais de pressão. Mas esse tipo de atitude não é boa, é desagradável, é inútil e muitas vezes desproporcional”, afirma.

A fala vem em um momento em que o ambiente de trabalho nas cozinhas voltou ao centro da discussão. O chef dinamarquês René Redzepi, fundador do Noma, deixou o comando do restaurante após denúncias de abusos contra funcionários, incluindo relatos de humilhações públicas, agressões físicas e pressão psicológica. Para Loureiro, situações assim não cabem na gastronomia — nem em qualquer outra profissão. “Chamar a atenção, tem que chamar, se as coisas não estão bem feitas. Agora, daí a partir para a violência física ou verbal, ou criar uma pressão tão grande que as pessoas bloqueiam e isso lhes faz mal à saúde mental, é errado”.

No aCozinha, o discurso de sustentabilidade começa antes mesmo de o prato chegar à mesa. Loureiro conta que a equipe faz um mapeamento de produtores locais para entender o que será plantado e colhido em cada época do ano. A partir daí, ajusta os menus aos ingredientes sazonais e evita recorrer a produtos importados. O combate ao desperdício também orienta a criação dos pratos. O chef diz que sobras de ingredientes podem virar picles, fermentados, desidratados, pós, vinagres ou purês, sempre com a ideia de colocar o subproduto “ao mesmo nível do produto primário”. O restaurante também mede consumo de água, energia, gás e lixo orgânico por cliente, além de entregar um manual de boas práticas a quem entra na equipe. “O segredo aqui é ter uma equipe integrada”, afirma.

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Apesar do prestígio, Loureiro não demonstra pressa em multiplicar restaurantes. Diz que gosta de cozinhar, de estar presente e de acompanhar a equipe de perto. “Não consigo estar em duas cozinhas ao mesmo tempo. E gosto de cozinhar. É a cena pela qual me apaixonei há muitos anos”, diz.

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