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Cultura

O caso de agressão envolvendo o namorado de Aline Mineiro

Jovem de 20 anos segue internado

Por Giovanna Fraguito 30 jul 2026, 18h40
Aline Mineiro
 (Reprodução/Instagram)
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O caso de agressão envolvendo o namorado de Aline Mineiro Priorizar nos meus resultados Google

Aline Mineiro e o namorado, o empresário Nelson Mesquita Neto, se envolveram em uma confusão com um jovem de 20 anos na noite da última terça-feira, 28, no condomínio onde vivem, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O rapaz foi agredido, ficou desacordado e precisou ser levado pelo próprio pai ao Hospital Israelita Albert Einstein.

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Segundo a polícia, o jovem teria ofendido Aline e a mãe dela, dando início a uma discussão que terminou em agressão física. A influenciadora, o namorado e testemunhas foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. O caso foi registrado como injúria e lesão corporal no 11º Distrito Policial, em Santo Amaro.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte da briga. A família do rapaz afirma que ele continuou sendo atingido depois de cair e perder a consciência. Aline, por sua vez, negou ter participado das agressões e alegou que o início da confusão não aparece nos vídeos. “No intuito de defender a mim e à minha mãe, entrou em luta corporal com ele”, afirmou sobre a atitude do namorado.

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Nesta quinta-feira, 30, o pai da vítima informou que o jovem continua internado e ainda não tem previsão de alta. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do caso. Diante da repercussão, Aline desativou as redes sociais.

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